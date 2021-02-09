«Пошел в пивную на костылях после комы:» Мамонов вспомнил, как пережил клиническую смерть

По словам актера, трагедия, едва не стоившая ему жизни, случилась с ним в 25 лет.

Актер и музыкант Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как в 25 лет пережил клиническую смерть и сорок дней провел в коме.

«У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови. Мне было на тот момент 25 лет. Я был во сне и ничего не видел за этим порогом. Помню, что было ощущение покоя. Отступила боль, наступил покой. Все было залито серым. Врачи стали меня вытаскивать обратно. А я им говорю: «Зачем вы меня опять сюда?» Петр Мамонов

Как отметил актер, как только он поправился, то сразу пошел употреблять спиртные напитки. «Я пошел в пивную на костылях. И мне без очереди сразу три кружки налили. Почему без очереди? Потому что я в те годы был как раб. Люди очень меняются на протяжении жизни. Можно стать, как бесконечно лучше, так и хуже», — заметил Петр Мамонов.

Напомним, что Петр Мамонов — российский музыкант и актер. Он известен широкой публике по группе «Звуки Му», а также кинофильмам и моноспектаклям.

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