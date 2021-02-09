«Ее скромно кремировали. В простом гробу»: Абрикосову сообщили подробности смерти Политовой

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram сообщил, что с ним связалась одна из сотрудниц морга. Она сообщила подробности погребения бывшей участницы «Дома-2» Марии Политовой.

«Маша Политова была в нашем морге на Тарном проезде. Ее очень скромно кремировали. В простом гробу. У меня была выдача в тот день. Я обратила внимание». Сотрудница морга

«Маша Политова была красивая девушка. С необычным мышлением и поведением. Возможно, ее хрупкая психика была на грани, поэтому и случилась трагедия», «Машу очень жалко. Она была веселой девочкой. Потом, правда, ушла в себя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Политова перед смертью сильно разругалась со своим молодым человеком. Она пила различные таблетки. Нашли бывшую звезду проекта около забора мертвой в Подмосковье на участке ее бабушки. Интересно, что участники «Дома-2» после ее смерти стали активно пиариться на гибели девушки. Хотя при жизни с ней многие из них даже не здоровались.

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