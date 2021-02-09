«Плакала два раза»: Медведева призналась, что Загитова снова довела ее до слез, как на Олимпиаде

Чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции по итогам Кубка Первого канала призналась, что по итогам турнира дважды плакала.

Как отметила фигуристка, подобные турниры будут появляться в будущем все чаще. Правда, в них будут вносить кое-какие корректировки.

«Но факт того, что я сегодня плакала два раза… Если вспомнить, что последний раз на публике я плакала на Олимпийских играх, это показатель всех эмоций, которые турнир нам подарил». Евгения Медведева

Напомним, что на Кубке Первого канала команда Евгении Медведевой проиграла команде Алине Загитовой. Добавим, что на играх в Пхенчхане Алина Загитова также выиграла у Евгении Медведевой. Причем перед турниром Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе попридержать в юниорках Загитову. Она понимала, что может ей уступить, что в итоге и произошло.

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