«Плакала два раза»: Медведева призналась, что Загитова снова довела ее до слез, как на Олимпиаде

Чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции по итогам Кубка Первого канала призналась, что по итогам турнира дважды плакала.
Как отметила фигуристка, подобные турниры будут появляться в будущем все чаще. Правда, в них будут вносить кое-какие корректировки.
«Но факт того, что я сегодня плакала два раза… Если вспомнить, что последний раз на публике я плакала на Олимпийских играх, это показатель всех эмоций, которые турнир нам подарил».
Напомним, что на Кубке Первого канала команда Евгении Медведевой проиграла команде Алине Загитовой. Добавим, что на играх в Пхенчхане Алина Загитова также выиграла у Евгении Медведевой. Причем перед турниром Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе попридержать в юниорках Загитову. Она понимала, что может ей уступить, что в итоге и произошло.