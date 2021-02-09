Уютно и по-семейному: Виторган провел время с сыном от Собчак у костра с музыкой

Четырехлетний сын Максима Виторгана и Ксении Собчак Платон явно растет с артистическими задатками.

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Малыш не раз отмечался на закрытых вечеринках звезд с выразительным чтением стихов и исполнением песен. А на свой день рождения он трогательно попросил не новомодный гаджет, а скромный инструмент – укулеле. Естественно, его мама с радостью исполнила желание своего отпрыска.

Накануне у маленького блондина появилась еще одна возможность проявиться в творческом плане. Отец сводил его на тусовку, которая закончилась уютными посиделками у костра под этно-мелодии. Платон тоже принял участие в этом представлении, подыграв на мини-маракасе.

Напомним, несмотря на развод, Максим Виторган и Ксения Собчак, стараются уделять сыну максимум внимания как со стороны мамы, так и отца. Ведущая делает серьезный акцент на образовании отпрыска, записав его в международную школу, где занятия ведутся исключительно на иностранных языках. А ее экс-муж часто развлекается с сыном в игровых центрах, ходит с ним на выставки, в цирк и кино.

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