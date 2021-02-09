Родные Алексея Баталова не смогли с первой попытки вернуть квартиры актера в свою собственность

Семье актера Алексея Баталова не удалось с первого раза вернуть себе квартиры, часть которых благодаря договору ренты сейчас принадлежит Наталье Дрожжиной. Как известно, актриса ранее говорила, что будет через суд расторгать договор ренты и возвращать Баталовым имущество. Как отметил адвокат Баталовых Юлия Антонова, она не согласна с исковыми требованиями.

«Если мы их признаем, значит автоматически признаем договоры ренты действительными. Мы же настаиваем на том, что расторгнуть можно тот договор, который заключался в законном порядке. В случае с Баталовыми все три договора ренты были заключены с нарушением правопорядка». Юлия Антонова

Как отметила юрист, до августа прошлого года семейство Баталовых, его вдова Гитана Леонтенко и дочь Маша, вообще ничего не знали о существовании договоров ренты.

больше по теме Михалков потерял почти миллион рублей, которые перечислял семье Баталова с личного счета Режиссер через своих представителей обратился в Следственный комитет.

Напомним, что речь в этом имущественном споре идет о третьей части четырехкомнатной квартиры Баталовых. Апартаменты находятся на улице Серафимовича в Москве. Здесь же мастерская Баталова. Кроме того, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин стали чудесным и, возможно, незаконным образом обладателями части квартиры Баталова в 1-м Самотечном переулке, сообщает «Комсомольская правда».

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