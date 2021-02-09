«Сестре – пять»: Порошина впервые за долгое время показала сына на домашнем празднике

Мария Порошина обнародовала редкий кадр со своим сыном Андреем. На фото в ее личном блоге малыш запечатлен во время семейного праздника. По традиции актриса сфотографировала наследника сзади. Звезда «Ночного дозора» не любит лишний раз показывать своих отпрысков широкой публике, а мальчика – тем более.

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«Когда сестре — пять, а тебе только — два!» — подписала она кадр.

Судя по всему, снимок знаменитость сделала на день рождения дочки Глафиры, родившейся 3 февраля. Андрюшка появился на свет 11 января 2019 года, кто является его папой до сих пор неизвестно, ведь Мария старается держать этот факт в секрете.

Две другие наследницы Порошиной Серафима и Аграфена (2005 и 2010 годов рождения соответственно) появились на свет в браке с актером Ильей Древновым. Дочь Полина родилась в 1996 году в гражданском союзе с Гошей Куценко.

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