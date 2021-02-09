«Ничего себе, крутындра!»: дочь Бородиной и Омарова с зелеными волосами устроила дома модный показ

Пятилетняя Теона нарядилась в топ и юбку насыщенного зеленого цвета и предстала перед мамой во всей красе.

Телеведущая Ксения Бородина в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым воспитывают пятилетнюю дочь Теону. Кроме того, у каждого из супругов есть старшие дети от предыдущих отношений – 11-летняя Маруся у Ксении и 13-летний Омар у Курбана. Наследник главы семьи очень часто гостит отца, и совсем недавно, кстати, родители пышно отпраздновали его день рождения.

Маленькая Теона ходит в садик. Девочка растет очень активным и любознательным ребенком, посещает развивающие занятия, а также любит подражать своей старшей сестренке. Накануне малышка устроила модный показ, облачившись в тотальный зеленый наряд: топ, металлизированную юбку, носочки. Более того, прическу девочки украсила неоновая прядь волос.

«Ой, какой зелененький!», — восхитилась мама, увидев нарядную дочку. И продолжила восторгаться: «Ничего себе, какая ты крутындра! А юбка какая модная у тебя!».

Теона с удовольствием покрутилась перед камерой, станцевала маме танец кузнечика, а потом попросила у родительницы покрасить волосы настоящей краской – с одной стороны оформить прядь розового, а с другой – голубого цвета. Бородина пообещала подумать.

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