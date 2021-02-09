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«Бузова, смотри!»: Климова засветила мятежную грудь в полупрозрачном купальнике

Звезда отметилась в бассейне в алом костюме для плавания.

«Бузова, смотри!»: Климова засветила мятежную грудь в полупрозрачном купальнике
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова в свои 43 года не перестает удивлять поклонников, артистка обладает роскошными формами, которые умело показывает на фото. Девушки, искушенные в селфи, наверняка, могут поучиться у нее азам позирования.

Звезде сериала «Бедная Настя» удается волновать своих фолловеров, но при этом не переходить в зону вульгарности, показывая себя в лучшем виде. Пример тому – кадр из фан-аккаунта актрисы, где она предстает в максимально закрытом купальнике алого цвета. При этом наряд не может скрыть ни один великолепный рельеф Климовой.

Екатерина Климова.
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovaekaterina_fan/

Пользователи Сети с воодушевлением откликнулись на этот снимок. А кое-кто вспомнил другую артистку, которая любит появляться на людях в нарядах без бюстгальтера, провоцируя обсуждение публики.

«Бузова, смотри! Вот, что значит сексуальная женщина!», «Ага, Бузову напомнила в ее красных нарядах без лифчика», «Красавица наша, роскошная», «Все классно: и Екатерина-краса, и бассейн шикарный», «Секси», «Аномально шикарная», — написали фолловеры.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Скриншот микроблога певицы: instagram.com/buzova86/?hl=ru

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