«Ну Цекало, такую цыпу зацепил»: Дарина Эрвин в секси-платье подразнила округлым бюстом

Молодая жена продюсера обладает не только талантом художника, но и невероятной природной красотой.

59-летний продюсер, шоумен Александр Цекало уже два года счастливо женат на 29-летней модели, художнице Дарине Эрвин. Муж с женой давно обосновались в США, там же прошла их свадьба в начале 2019 года.

В новом году на большие экраны вышел фильм «Мажор», в котором снялась красавица Эрвин. Поклонники картины убедились, что девушка помимо таланта художника, обладает актерским даром, а также наделена от природы невероятной красотой. Пышные формы жены Цекало сводят с ума многих фанатов жгучей брюнетки, и их число значительно выросло после съемок красотки в «Мажоре».

Эрвин знает, как подчеркнуть свои выдающиеся достоинства, поэтому обычно выбирает декольтированные наряды. На этот раз она облачилась в легкомысленное миниатюрное платье, подразнив подписчиков округлым бюстом.

«Красотка», «Огонь», «Восхитительная», «Вау», «Прекрасная», «Секси», «Дарина, Вам очень идёт челка, с ней вы настоящая catwoman», «Просто, нету слов какая шикарная Красивая стройная Девушка с чудесной красивой фигурой», «Ну Цекало красава такую цыпу зацепил», «Очень горячо», — пишут некоторые в комментариях.

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