«Сколько и от кого ты сделала абортов, нужно произносить в церкви, а не в студии»: Вертинская о Прокловой

Как отметила актриса, она не хочет смотреть на артистов, которые постоянно ходят на ток-шоу и рассказывают, с кем спали.

Актриса Анастасия Вертинская нелестно отозвалась о своей коллеге по творческому цеху Елене Прокловой, которая, по ее мнению, слишком часто ходит на ток-шоу и рассказывает любовные истории из прошлого. По ее словам, это все звучит просто противно.

«На самом деле, сколько и от кого ты сделала абортов, нужно произносить в церкви, а не в студии. Но сейчас за деньги можно все. Сначала был мемуарный эксгибиционизм, а потом это вышло в массы». Анастасия Вертинская

Как отметила Анастасия Вертинская, она не уверена, что подобных людей можно называть артистами. По ее словам, в каждой профессии есть свое исчерпывающее время. Сначала человек популярен, затем популярность идет на спад. Как заметила Вертинская, в России мало артистов, способных спокойно перейти на более возрастные роли. Отсюда и получается такая ерунда, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анастасия Вертинская стала знаменитой благодаря картине «Человек-амфибия». В 1966 году она родила сына Степана от режиссера Никиты Михалкова, с которым спустя несколько лет рассталась.

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