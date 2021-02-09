Стал швеей, уважаем ворами: как живется в заключении Ефремову

Михаил Ефремов провел три месяца в колонии Белгорода, в настоящий момент артиста этапировали в Москву. В столице он будет участвовать в новом деле о лжесвидетельствовании, в результате которого может заработать очередной срок.

Напомним, во время первого суда нашлись люди, которые стали утверждать, что за рулем рокового авто сидел вовсе не Ефремов. Сейчас статус актера в этом расследовании еще не до конца ясен.

Алексей Мельников, ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии, рассказал КП, что в белгородской колонии Михаил Ефремов освоил новое ремесло – шитье, на рабочем месте он в основном крепил молнии в одежду. Жил на общих основаниях в отряде, где заслужил уважение товарищей и ласковую кличку – «дядя Миша».

В столицу его привезли спецпоездом, который отличается непростыми условиями. Однако единственной жалобой артиста было то, что ему запретили курить. В настоящий момент его разместили в пятиместной камере, но сосед у него пока один (наказан за кражу). Живут мирно, имеют все необходимые для быта вещи, включая телевизор, чайник и холодильник. В изоляторе Ефремов пробудет около двух месяцев.

«У меня вызывает опасение, что по закону его должны селить в СИЗО с теми, кто уже был судим, имел срок. Такое соседство может быть довольно тяжелым», — сказал Мельников.

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