«Как располнела!»: изменившаяся Ротару удивила зрителей на концерте

Вечная молодость Софии Ротару много лет обсуждается зрителями. Поклонники не могут понять, как в свои 73 она умудряется выглядеть на 45. Появилась даже версия о силиконовой маске, которую артистка, якобы, надевает перед выходом на публику. Однако она так и не получила подтверждения, тем более звезду видели вблизи много раз – кожа выглядит натурально, без всякого искусственного покрытия.

Удивляла людей также и фирменная стать, подтянутая фигура Ротару. Но на одном из последних концертов публика с трудом узнала в пышной певице на стене знакомый облик Софии Михайловны. Любимица нескольких поколений россиян и жителей постсоветского пространства выступила на частной вечеринке в Воронеже. Как пишет КП, за этот выход на сцену артистке заплатили 9 млн рублей, видео с ним можно увидеть на просторах интернет-пространства.

«Ой, как располнела Ротару!», «Что-то не пойму, что с Ротару? Поправилась или оделась неудачно?», «Ого, пышная стала», «В ее возрасте уже можно расслабиться, все равно красивая», «Она хороша в любом виде, полная тоже красивая», — прокомментировали обнародованные с концерта кадры пользователи Сети.

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