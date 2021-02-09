Первый снег: дочка Малинина в меховой шубке и с сумочкой Chanel прогулялась по Лондону

20-летняя Устинья учится в столице Великобритании и скучает по настоящей русской зиме.

Музыкант Александр Малинин с третьей женой Эммой воспитали двоих детей, близнецов Устинью и Фрола. 20-летние брат с сестрой учатся в престижных европейских вузах, причем, дочь пошла по стопам своего прославленного отца – она поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Правда, постигает будущая звезда сцены вокал оперный.

Устинья Малинина активно ведет страничку в Instagram, где любой желающий может убедиться в таланте девушки, а также наличии у нее вкуса и стиля. Красавица регулярно выгуливает трендовые аутфиты, демонстрируя безупречный выбор нарядов. На этот раз дочка Малинина оделась по погоде – в Лондоне выпал первый снег.

«Я вам передать не могу, как сильно и долго мы ждали этот снег!», — порадовалась Малинина.

Устинья позировала для фото в черной шубке и с сумочкой Chanel. В качестве головного убора красавица предпочла меховые наушники, которые оказались теплее любимых кепи.

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