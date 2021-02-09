«Милашки, куклы-неваляшки»: Костенко показала дочек Тарасова, танцующих под детскую песенку

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко, поженившиеся три года назад, воспитывают двоих детей. Старшая Милана отпразднует свое трехлетие уже летом, а малышке Еве на днях исполнился один годик. Мама с папой устроили имениннице настоящую вечеринку, с приглашением аниматоров, театром и бумажным шоу.

То, что дочки у Тарасова и Костенко обожают веселиться, мама с папой поняли уже давно. И регулярно ловят малышек на забавных эпизодах. На этот раз сестренки устроили настоящую дискотеку и под детскую песенку задорно станцевали перед сном

«Мы милашки, куклы-неваляшки», — слышится песенка.

Милана и Ева при этом отплясывают каждая как может. Младшенькая старается осторожничать, чтобы не упасть, но не без удовольствия топает ножками и пританцовывает руками.

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