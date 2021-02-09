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Звездный гость

«Отпад!»: Климова в пышной юбке красиво прилегла на красной ковровой дорожке, усыпанной сеном

Звезда театра и кино посетила премьеру комедийного фильма «Родня».

«Отпад!»: Климова в пышной юбке красиво прилегла на красной ковровой дорожке, усыпанной сеном
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Накануне в столице прошла премьера фильма «Родня» с Сергеем Буруновым в главной роли. Мероприятие прошло с помпой, его посетили многие звезды театра и кино, среди которых Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Гарик Харламов и многие другие.

Среди гостей, появившихся на красной ковровой дорожке, отметилась и красавица Екатерина Климова. Звезда сериала «По законам военного времени» выбрала необычный ракурс для кадра. Любимица миллионов изящно прилегла на сено, которое постелили для антуража, позируя в пышной юбке и кашемировом свитере.

«Фильм – отпад!», — призналась Климова.

На премьеру Климова отправилась со своей старшей дочерью Лизой. Девочка растет настоящей копией своей звездной мам, и многие принимают их за сестер или подружек.

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