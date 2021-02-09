«Однобоко знаю своего ребенка»: Шепелев признался, что сын от Фриске до сих пор его удивляет

Телеведущий отдыхает с семилетним Платоном на горнолыжном курорте, и поездка сблизила его с ним как никогда.

Дмитрий Шепелев недавно объявил, что скоро станет отцом во второй раз. Его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка, который долен появиться на свет в самое ближайшее время.

Чтобы набраться сил перед грядущими переменами в жизни, Шепелев с семилетним сыном Жанны Фриске Платоном отправились на горнолыжный курорт отдохнуть. Там папа с мальчиком катались на сноуборде и много общались. И Дмитрия осенило:

«Понял, что, в общем, достаточно однобоко знаю своего ребенка: вижу его перед школой, встречаю с тренировки, вижу за ужином, еще перед сном, разговариваю с ним, читаю, провожу выходные с ним … и абсолютно уверен, что я в теме. А, оказывается, многого не знаю вообще, например, что он, вдруг, боится летать, не любит ждать водителя, сам заказывает в ресторане «цыпленка табака», превращается в монстра, когда голоден, и много еще чего», — сделал открытие отец.

Запечатлевшись с подросшим сыном певицы, Шепелев признал, что совместные путешествия очень сближают. Он подчеркнул, что обожает проводить время с Платоном наедине и считает его самым любимым среди своих отцовских обязанностей.

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