Мамина куколка: Лиза Галкина в красном свитере и розовых брючках позировала с пушистым шпицем

Семилетняя Лиза Галкина, младшая дочка Аллы Пугачевой, давно стала любимицей публики. Девочка растет очень артистичным ребенком с множеством талантов, каждый из которых с удовольствием демонстрирует.

К примеру, Лиза Галкина обожает наряжаться и часто устраивает дома модные показы. Не раз фанаты семьи Примадонны наблюдали, как малышка «выгуливала» мамины платья, отчего умилялись еще сильнее.

На фан-страничке Лизы Галкиной появилось фото, на котором девочка позирует на лестнице в замке. Малышка присела на ступеньку вместе со своим питомцем, пушистым померанским шпицем, держа в руках гаджет. Для кадра девочка не забыла нарядиться: она облачилась в красный свитер, розовые брючки и домашние тапочки, а на голову повязала бантик.

«Милашка», «Чудо-девочка», «Красотка», «Лизочка прелесть», «До чего же хорошенькая Елизавета», «Чудо-куколка», — пишут поклонники и желают счастья девочке и ее семье.

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