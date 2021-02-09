Игривая и счастливая: Королева отправилась на юбилей Цой в черном кардигане и брюках со стразами

Певица недавно вернулась из отпуска, и ее не покидает приподнятое настроение.

47-летняя Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко возвратились из отпуска, который провели в Майами. Супруги восстановили доверительные отношения после непростого периода в личной жизни, связанного с изменами Тарзана, но певица нашла в себе силы простить любимого. Во многом прийти к этому ей помогло участие в экстремальном реалити-шоу «Племя», откуда Королева, по ее признанию, вернулась другим человеком.

То, что исполнительница хита «Подсолнухи» пребывает в приподнятом настроении и источает энергию, заметно по ее Instagram. Певица накануне побывала на юбилее Аниты Цой. Она навела лоск, посетив бьюти-салон, и преображением осталась довольна.

На день рождения подруги Королева отправилась в укороченном кардигане на пуговицах и брюках из денима, усыпанных стразами. Певица сделала легкие голливудские локоны и стала еще краше, отражение в зеркале, очевидно, ее порадовало.

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