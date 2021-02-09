«Ой, что будет!»: Рудковская вышла на лед в мини-шортах и дутой куртке Dior

Яна Рудковская с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, к концу прошлого года открыли новый ледовый дворец для занятий спортом. Олимпийский чемпион не так давно основал свою школу для юных фигуристов, и теперь под его началом тренируются многие прославленные спортсменки.

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На новом льду Плющенко и Рудковская принимают многих именитых гостей. Здесь уже побывала чемпионка и общественный деятель Ирина Роднина, прославленный тренер Алексей Мишин. Торжественное открытие еще впереди, но на арене уже вовсю идут тренировки и репетиции. И накануне на лед вышла Ольга Бузова. Рудковская объяснила появление поющей телеведущей.

«Готовим новый ледовый необычный проект! Ну а какой теперь проект ледовый без Оли», — подписала снимок продюсер.

Бузова, прошедшая серьезную школу фигурного катания на проекте «Ледниковый период», теперь с легкостью может давать мастер-классы. Что, собственно, и произошло на совместном прокате с Рудковской. Певица решила проверить, каков уровень подготовки жены Плющенко, и продемонстрировала несколько элементов.

Рудковская даже в такой ситуации – на льду и в коньках – не забыла о стиле. Светская львица предстала на арене в черных легинсах, широких мини-шортах и дутом пуховике Dior. Девушка призналась, что навык фигурного катания немного растеряла, но готова наверстать.

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