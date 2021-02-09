Стильная и стройная: похудевшая Лолита появилась на юбилее Цой в черном жакете с баской и легинсах

Свой 50-летний юбилей 7 февраля отмечает певица Анита Цой. Звезда сцены по такому поводу организовала роскошный праздник с приглашением целой плеяды селебрити, среди которых друзья, близкие и родные певицы.

В числе гостей – 57-летняя эстрадная дива Лолита Милявская. «Женщина без комплексов» появилась на дне рождения подруги в total black look. Она выбрала силуэтный жакет с баской и поясом-кушаком, подчеркнувшим ее постройневшую талию, и легинсы в тон. В качестве обуви артистка предпочла грубые черные ботинки, такие модные в нынешнем сезоне.

Милявская за последние месяцы заметно преобразилась. Звезда еще летом рассказывала, что очень похудела. Многие поклонники связали это со стрессом после развода с пятым мужем певицы, Дмитрием Ивановым. Однако уже в декабре знаменитость призналась, что «уже замужем». Кто он, шестой муж певицы, фанаты пока только гадают. Известно лишь, что он на 8 лет моложе нее.

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