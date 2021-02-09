Раздетая и очень счастливая: Кошкина в розовом пеньюаре засветила внушительную грудь перед камерами

Актриса часто играет в кадре роковых красоток с идеальными формами, и не стесняется демонстрировать свои прелести в кадре.

Звезда шоу «Однажды в России» и фильма «Красотка в ударе», 30-летняя Яна Кошкина скрывает личную жизнь. Жгучая брюнетка не раз намекала, что ее сердце свободно, однако недавно призналась, что мужчина у нее есть. Естественно, актриса не спешит называть имя и знакомить его со своими поклонниками. Но многие считают, что любимица миллионов лишь провоцирует фанатов на ревность, и на самом деле место рядом с ней вакантно.

Девушка высоко востребована сегодня в киноиндустрии. Красавица в микроблоге рассказывает, как проходят ее насыщенные съемками дни. И накануне рассказала, что смена была довольно изнурительной:

«Выпустили Кошкину из кадра, наконец-то. С восьми утра я ждала этой сцены, чтобы прийти сюда растрепанной, без одной туфли, раздетой и очень счастливой!», — рассказала о работе актриса.

При этом, красавица позировала в розовом пеньюаре, из откровенного декольте которого выпирала пышная грудь. Девушка без капли стеснение показала себя в образе, при этом тут же призналась, что любит свою работу, и в принципе не выглядит уставшей, а именно довольна собой и счастлива.

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