«Он далеко пойдет»: Бурунов представил своего экранного сына на премьере комедии «Родные»

Сергей Бурунов прославился, когда снялся в сериале «Полицейский с Рублевки». Ему особенно хорошо удаются комедийные роли. Теперь ему регулярно предлагают сыграть в проектах, наполненных юмором, как «Мылодрама» или «Последний богатырь». В минувшем году актер принял участие в съемках фильма «Родные», где его коллегами стали Ирина Пегова и Монеточка. Он так с ними подружился, что теперь тепло с ними общается. Артист даже не так давно был на свадьбе у Монеточки.

8 февраля состоялась долгожданная премьера комедии. На ковровой дорожке один за одним появлялись знаменитости, которые истосковались по светским раутам за период самоизоляции и других ограничений. Ирина Пегова пришла в черном платье с рюшами, а Монеточка выбрала жакет в клетку. Бурунов отдал предпочтение рубашке и классическому черному костюму. Он с удовольствием пообщался с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

«На съемках было много комаров», — вспомнил он о тяготах съемок. «На Грушинском фестивале, куда едет мой герой, я не был, но в поездки ездил с родителями», — не стал скрывать артист.

На ковровой дорожке рядом с Буруновым переминался Семен Трескунов. Он вырос на глазах зрителей, снимаясь в сериале «Ивановы-Ивановы». Теперь юноше уже 21 год. Он стал очень высоким.

«А сына моего играет Семен Трескунов. Когда ему было 14, я уже знал его. Он далеко пойдет», — заверил Сергей.

Также премьеру посетили Екатерина Варнава, Баста, Виктория Толстоганова, Гарик Харламов, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и другие звезды. Премьера фильма «Родные» на больших экранах запланирована на 11 февраля.

Смотрите также: