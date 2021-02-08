«Я волнуюсь»: Ирина Пегова в черном мини-платье «школьницы» появилась на ковровой дорожке

Актриса не могла пропустить премьеру комедии «Родные», в которой снялась с Сергеем Буруновым и Монеточкой. Своими эмоциями она поделилась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Ирина Пегова — редкая гостья на светских раутах. Актриса любит ездить в родной город Выкса, а также посвящает свободное время прогулкам по музеям или поездкам с дочкой Татьяной в необычные места. В прошлом году девушка радовалась, когда смогла вернуться к работе после самоизоляции. Тогда ей предложили участие в проекте с Сергеем Буруновым и Монеточкой. Артистка делилась кадрами со съемок, на которых то пела, то облачалась в платья в цветочек.

И вот 8 февраля состоялась премьера комедии «Родные» в одном из столичных кинотеатров. На ковровой дорожке постелили сено с подсолнухами для атмосферности. Бурунов появился на публике с Семеном Трескуновым, который принимал участие в съемках. Актер находился в приподнятом настроении.

Также привлекла к себе внимание Ирина, постройневшая после «Ледникового периода». Актриса для такого случая выбрала черное мини-платье с рюшами и белым воротничком. Она уложила локоны в легкую волну и накрасила губы алой помадой. Девушка пообщалась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, вспомнив, как проходили съемки.

«Весь наш фильм — сплошной курьез. Я со своей семьей, как и героиня, езжу везде постоянно. В общем, путешествую много», — отметила она.

Пегова пожаловалась, что на съемочной площадке многие ее коллеги злоупотребляли вредными привычками. От постоянного дыма актриса была не в восторге.

«Я думала эти гады и меня научат, но не получилось (Смеется.)», — пожаловалась звезда.

Так же она призналась, что ее переполняют эмоции. Несмотря на то что в копилке артистки немало ярких ролей, на этот раз она испытывала волнение.

«Я люблю свою работу. Как говорится, найди свое дело и не будешь работать ни дня. Но сегодня я волнуюсь. Дрожу, как на экзамене», — поделилась Ирина.

Напомним, что большая премьера фильма Ильи Аксенова назначена на 11 февраля.

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