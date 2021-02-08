«Самая красивая русалочка»: Анна Заворотнюк в шифоновой юбке обнажила точеную фигуру в Дубае

Анастасия Заворотнюк уже два года не появляется на публике. Актриса серьезно заболела, о чем ее родные сначала предпочитали умалчивать. На днях день рождения отметил муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Петр Чернышев. Многие друзья и коллеги не только его поздравили, но и пожелали скорее преодолеть все невзгоды. Он заботится о маленькой дочке Миле. А вот старшие дети Заворотнюк от прошлых отношений давно живут самостоятельно.

Чаще всего общается с поклонниками Анна. Не так давно ей исполнилось 25 лет. После жизни в Нью-Йорке она вернулась в Москву, чтобы быть рядом с мамой. Девушка не скрывает, что очень переживает за родительницу. Однако накануне она уехала в отпуск впервые за год.

Дочка Заворотнюк решила отдохнуть в Дубае. В соцсети она опубликовала кадры, на которых позирует на побережье в топе и шифоновой юбке в пол с разрезом. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«Жду, когда ноги превратятся в хвост», — заявила Анна.

Потом она также грациозно позировала на пляже в купальнике в горох. Девушка блеснула соблазнительной ложбинкой. Поклонники в очередной раз поразились тому, как она похожа на маму.

Многие пришли в восторг от снимков. «Счастливая, хорошего отдыха, Анечка», «Ань, ну ты, как обычно, прекрасна, а твои ноги и без хвоста красивые», «Вы наша самая красивая русалочка», «Прелестная», «Безумно красивая», «Оставайтесь собой», — прокомментировали пост подписчики.

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