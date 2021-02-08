Ярослав Сумишевский похоронил жену в Москве

Исполнитель шансона Ярослав Сумишевский доставил тело покойной супруги Натальи из Красноярска, где она умерла, в Москву. В понедельник на Химкинском кладбище столицы состоялось прощание с молодой женщиной, на котором присутствовали только самые близкие люди семьи Сумишевских.

Напомним, о смерти любимой супруги Натальи музыкант сообщил в Instagram в ночь на субботу.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось», — написал Ярослав Сумишевский.

Женщина умерла, не приходя в сознание. Наталья впала в кому после страшного ДТП, в которое попала вместе с мужем в Красноярском крае. Ярослав Сумишевский вместе с Натальей торопился на концерт. Водитель, который вез музыканта и его жену, нарушил правила безопасности на дороге, вышел на обгон на заснеженной трассе и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Водитель погиб на месте, а Сумишевский и его жена получили травмы. Повреждения Натальи оказались несовместимыми с жизнью. Красноярские медики неделю пытались реанимировать молодую женщину, но их усилия оказались тщетными.

37-летний Ярослав Сумишевский стал вдовцом, а его маленький сын будет расти без мамы.

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