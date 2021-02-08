«Просто зимняя сказка»: Бузова в канареечной шубе Philipp Plein пришла в особняк Рудковской

Телеведущая очередной день начала с поездки в дом продюсера и жены Евгения Плющенко.

Ольга Бузова в последнее время редко делится своими мыслями и переживаниями. Она объявила о разрыве отношений с Давидом Манукяном в свой день рождения. Девушка признается, что ей очень не легко. Она даже отметила, что не обо всем может рассказать. Теперь телеведущая готовится выпустить новые песни, чтобы излить душу. Примечательно, что она даже не приезжает в свою квартиру, где много времени проводила с Давой.

Даже на выходных Ольга пропадала то в студии звукозаписи, то на съемках. А вот понедельник, 8 февраля, она начала с поездки за город. Телеведущая нарядилась в черные ботинки на толстой подошве, которые в моде в этом сезоне, а также в шубу канареечного цвета Philipp Plein, которую ей подарил на юбилей сам модельер.

«Как вовремя Филипп Плейн прислал мне шубку из новой коллекции limited edition. Как раз такой дубак в Москве, −20. Посмотрите, какая она клевая», — похвасталась звезда.

Вскоре Бузова оказалась у особняка, где во дворе есть пруд, деревья и маленький домик для гостей. Она приехала со своим директором и привезла букеты цветов.

«Так, так, так! Куда мы приехали? Арамчик, к кому? Какая красота! Просто зимняя сказка», — восхитилась девушка.

Ее встретила Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко не часто зовет в свое жилище гостей. На этот раз она радушно приняла Ольгу, обняв ее.

«Проходите, мы вас встречаем! Ого, это тоже мне?» — изумилась она. «Я знаю, какие цвета ты любишь! Мне кажется, я угадала», — отметила Бузова.

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