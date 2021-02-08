«До Рудковской далеко»: дочь Владимира Винокура показала свой изящный завтрак под Парижем

Дочь известного юмориста Владимира Винокура Анастасия – балерина, солистка Большого театра. Девушке, судя по всему, на дают покоя лавры светской львицы Яны Рудковской, чья постоянная рубрика в Instagram «Мои завтраки» пользуется огромной популярностью у поклонников.

Анастасия Винокур решила показать свой изящный завтрак, благодаря которому сумела побывать в Париже. Хотя бы в мечтах.

В Instagram балерина показала с большим вкусом сервированный стол, покрытый белой скатертью и уставленный бело-голубой посудой. Особого шика картине придают букет красных тюльпанов и ягоды голубики, добавленные в кашу.

«Мне, конечно, до рубрики «Мои завтраки» Яны Рудковской далеко, но по мне это тоже красиво», — поделилась Анастасия Винокур под фото.

Балерина написала очень красивый и вдохновляющий текст о поездке в Париж, призвав своих подписчиков смелее мечтать о путешествиях, которые пока под запретом из-за пандемии коронавируса.

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