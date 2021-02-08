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«Еду в Останкино»: Литвинова в мини-юбке ошарашила фанатов пикантным кадром в колготках

54-летняя звезда продемонстрировала безупречную фигуру.

«Еду в Останкино»: Литвинова в мини-юбке ошарашила фанатов пикантным кадром в колготках
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

Самая известная блондинка страны Рената Литвинова в 54 года потрясающе выглядит и обожает демонстрировать это публично.

В Instagram теледива поделилась смелым снимком, на котором запечатлела свои стройные ножки в салоне автомобиля. Рената Литвинова облачилась в черную микроюбку, плотные колготки и остроносые полусапожки на высоком каблуке. Вероятно, для того, чтобы ноги не затекли во время поездки по Москве, звезда разложила заднее сиденье в машине и вытянула ножки на всю их длину.

«Еду в Останкино к Владимиру Владимировичу Познеру, сегодня в прямом эфире — начинается с Дальнего Востока, и вечером — в Москве», — сообщила поклонникам Рената Литвинова.

Поводом для интервью мэтру, скорее всего, стал новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», премьера которого состоялась в кинотеатрах в минувший четверг.

Интересно, что режиссер сделала ошибку в публикации, назвав Дальний Восток «Дальним восторгом». Подписчики теледивы просят ее ни в коем случае не исправлять — они в восторге.

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