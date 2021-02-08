Бегущая по волнам: 58-летняя жена Малинина в купальнике похвасталась стройной фигурой

Третья жена Александра Малинина, Эмма, не только многодетная мама. 58-летняя светская львица уже дважды бабушка. Но многие поклонники пары сходятся во мнении, что супруга музыканта выглядит намного моложе своего возраста. А уж пожилой женщиной назвать ее и вовсе язык не поворачивается.

Эффектная блондинка — врач по образованию. Она знает, как поддерживать себя в идеальной форме, и результаты этих усилий — налицо. Эмма Малинина запечатлелась на фоне мальдивских пейзажей в черном монокини. Бегущая по пляжу навстречу освежающей воде, светская львица вызвала неподдельный восторг и получила массу комплиментов от подписчиков микроблога.

«Как всегда прекрасна. Эмма, восхищаюсь!!!», «Красавица», «Молодец, и жить, и работать умеешь! И в семье уют-тепло умеешь создавать!!», «Видео очень красивое», «Богиня! Реально, бегущая по волнам!», «Вы наш мотиватор, Солнышко», «Вы умничка и красавица», — пишут люди.

Александр и Эмма Малинины вместе уже 30 лет. За это время у супругов появилось двое наследников — близнецы Фрол и Устинья. Сейчас 20-летние брат и сестра получают образование в лучших европейских вузах: дочь учится в консерватории, сын — в кинематографическом институте.

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