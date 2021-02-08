«История для создания хайпа и рейтингов»: экс-муж покойной Началовой обрушился на создателей фильма о певице

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской не может успокоиться после фильма, который был показан ко дню ее сорокалетия на Первом канале. «Подлинная история Юлии Началовой» — это рассказ о личной жизни рано ушедшей из жизни певицы. Картина произвела неоднозначное впечатление на поклонников Юлии Началовой, а Дмитрия Ланского вывела из себя. В фильме его представили монстром, который заставлял певицу худеть.

Молодой человек, в браке с которым вокалистка прожила три года, записал видеообращение на YouTube-канале, в котором обрушил свой гнев на авторов картины о Началовой.

«Это не подлинная история, как неоднократно было произнесено, а подлая история для создания хайпа и рейтингов, бросающая мрачную тень на светлую память о Юлии Началовой. Я испытываю испанский стыд за всех участников и создателей этого фарса», — говорит в кадре Дмитрий Ланской.

Он возмущен тем, что в эту историю втянули близких людей Юлии Началовой — ее родителей и дочку.

«Это совершенно бесчеловечное препарирование без анестезии самых сокровенных и светлых эмоций и перемешивание в монтажный мусор. Память о Юлии достойна лучшего воплощения», — уверен Дмитрий Ланской.

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