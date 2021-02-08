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При поддержке Игоря Крутого: фестиваль «Добрая волна» объединил одаренных детей с особенностями развития

В минувшие выходные состоялся региональный этап благотворительного творческого мероприятия.

При поддержке Игоря Крутого: фестиваль «Добрая волна» объединил одаренных детей с особенностями развития
Игорь Крутой. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Фестиваль «Добрая волна» уже четвертый год подряд дает возможность детям с особенностями развития продемонстрировать свои творческие таланты. Организаторы этого мероприятия — мэрия Казани и Академия Игоря Крутого.

Первый региональный отборочный тур фестиваля прошел в ноябре прошлого года в Казани, а в минувшие выходные своими талантами блеснули ребята с Юга России — региональный этап завершился в Ростове-на-Дону. Из 260 заявок, поступивших на конкурс, жюри оставило ровно половину.

Юные артисты демонстрировали свои таланты по четырем направлениям: музыка, сценическое искусство, хореография и игра на музыкальном инструменте.

В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проходил в непривычном формате. Концерт регионального отборочного тура в Ростове-на-Дону состоялся без зрителей.

Фрагмент выступления Ксении Степановой
Фрагмент выступления Ксении Степановой. Фото: организаторы мероприятия

Красочное мероприятие транслировалось в онлайн-режиме, и посмотреть его могли все желающие, независимо от того, в каком городе или стране они находились.

Танцевальный коллектив «Крейзи»
Танцевальный коллектив «Крейзи» занял второе место. Фото: организаторы мероприятия

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