При поддержке Игоря Крутого: фестиваль «Добрая волна» объединил одаренных детей с особенностями развития

Фестиваль «Добрая волна» уже четвертый год подряд дает возможность детям с особенностями развития продемонстрировать свои творческие таланты. Организаторы этого мероприятия — мэрия Казани и Академия Игоря Крутого.

Первый региональный отборочный тур фестиваля прошел в ноябре прошлого года в Казани, а в минувшие выходные своими талантами блеснули ребята с Юга России — региональный этап завершился в Ростове-на-Дону. Из 260 заявок, поступивших на конкурс, жюри оставило ровно половину.

Юные артисты демонстрировали свои таланты по четырем направлениям: музыка, сценическое искусство, хореография и игра на музыкальном инструменте.

В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проходил в непривычном формате. Концерт регионального отборочного тура в Ростове-на-Дону состоялся без зрителей.

Красочное мероприятие транслировалось в онлайн-режиме, и посмотреть его могли все желающие, независимо от того, в каком городе или стране они находились.

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