«Это ужас!»: Мария Погребняк сообщила о болезни младшего сына

В своем микроблоге Мария Погребняк сообщила о болезни младшего сына Алексея. Модель показала кадры, на которых мальчик лежал в кровати, а тело его было усыпано красными волдырями. Блондинка предположила, что это, может быть, ветрянка. Хотя сама она прививалась от этой болезни около семи лет назад, но решила уточнить у подписчиков, каким средством, в случае чего, можно вывести сыпь, не прибегая к «зеленке».

«Может противовирусные попить? Я не хочу болеть! Я не хочу этих волдырей! Это ужас! С каждым часом их все больше и больше становится! Еще могут и старшие дети подхватить», — сказала Погребняк.

Напомним, что 32-летняя Мария Погребняк замужем за известным футболистом Павлом Погребняком. Пара воспитывает трех сыновей. Старшему Артему в этом году исполнится 14 лет. Среднему — Павлу будет 12, а младшему Алексею — десять.

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