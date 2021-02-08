«Это совсем неважно»: Татьяна Тарасова высказалась о победе Алины Загитовой в кубке Первого канала

Накануне в столице состоялся финал турнира Первого канала по фигурному катанию. За победу в нем сражались две команды, которые возглавили прославленные спортсменки и конкурентки — Евгения Медведева и Алина Загитова. Победу одержала вторая. Легендарный тренер Татьяна Тарасова в своем Instagram высказалась на эту тему. Татьяна Анатольевна назвала соревнования прекрасным, увлекательным, динамичным и объединяющим мероприятием.

«Разница между командами составила всего лишь 28 с небольшим балла, это совсем близко. Да, команда Алины Загитовой победила, но это совсем неважно, главное, что было приятно смотреть на счастливые лица фигуристов, их наставников», — поделилась Татьяна Тарасова.

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Она добавила, что восхищена спортсменами, выходившими на лед. Татьяна Тарасова поблагодарила Первый канал и Федерацию фигурного катания за потрясающий праздник.

Напомним, что Татьяна Тарасова стала судьей турнира. Это было первое появление Татьяны Анатольевны на публике после болезни.

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