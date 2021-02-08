Маленькая модница: младшая дочка Бородиной облачилась в двухцветную норковую шубку

Накануне семья Ксении Бородиной отмечала день рождения сына Курбана Омарова Омара. Мальчику исполнилось тринадцать лет. Вечеринка в честь прекрасного события состоялась в одном из столичных клубов, куда звездное семейство добиралось на машине.

В сторис Instagram Ксения Бородина поделилась видео, которое сняла по пути на праздник. В кадре ее младшая дочка Тея просит у бабушки телефон, чтобы зайти в TikTok.

Пятилетняя девочка облачена в норковую шубку двух цветов — голубого и пудрового. Бабушка в какой-то момент протягивает внучке телефон, обращая внимание на цвет чехла.

«Я подбираю чехлы под твой цвет шубки. Видишь, какая бабушка у тебя, у нее присутствует чувство вкуса», — говорит мама Ксении Бородиной Теоне.

Напомним, на днях телеведущая и ее муж Курбан Омаров вернулись с отдыха в Дубае.

Из Арабских Эмиратов Ксения Бородина привезла дочкам огромный пакет с подарками. Теоне особенно понравилось платье радужных цветов.

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