«Ох! И фигурка»: 46-летняя Судзиловская подразнила округлой грудью

46-летняя Олеся Судзиловская часто радует своих подписчиков в Instagram разными образами, демонстрируя подтянутую фигуру. На этот раз она решила показать себя во всей красе, облачившись в короткий топ на тонких бретелях, блеснув пышным бюстом.

«Прекрасно пониманию, что каждый раз это преодоление, но, как говорит мой тренер: «на пляже ты себе за это будешь благодарна». Да, и не только на пляже», — написала Судзиловская.

Фанаты остались в восторге от спортивной формы блондинки.

«Ох! И фигурка! Огонь! Красотка! Очаровательное загляденье!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что более 10 лет Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пара воспитывает сына Артема.

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