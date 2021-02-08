«Круги и квадраты»: Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию

Турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.

Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Стокгольме в период с 22 по 28 марта. Артистка в тандеме со шведом Монсом Сельмерлевом споют композицию Circles and Squares («Круги и квадраты»). Об этом сообщает Международный союз конькобежцев. Песню представят 19 февраля, о чем Гагарина рассказала в своем Instagram, опубликовав официальный ролик.

«Вау! Ждем! Очень интересно услышать дуэт!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что Сельмерлева Гагарина знает уже давно. Они вместе выступали на Евровидении в 2015 году. Тогда швед стал победителем музыкального конкурса, а Полина заняла второе место.

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