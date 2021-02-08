«От меня выбросить цветы легко смогла ты»: Дава посвятил новую песню расставанию с Ольгой Бузовой

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян выплескивает свои страдания по поводу расставания с поющей телеведущей в творчество.
Накануне поздно вечером музыкант презентовал новый трек под названием «Обнулила нас». Отрывок с его записью появился в Instagram Давы.
«От меня выбросить цветы легко смогла ты
Зачем? Они перед тобой не виноваты.
Сегодня провожает дождь тебя до дома,
В груди болит сильней любого перелома», — гласят первые строки песни.
Давид Манукян призвал поклонников не только самим наслаждаться треком «Обнулила нас», но и заняться пропагандой его творчества.
«Роднульки, слушайте трек на всех площадках, кто репостнет, того обнимаю», — обратился Дава к подписчикам.
Напомним, о расставании с бойфрендом Ольга Бузова объявила в конце января, сразу после празднования своего 35-летия в узком кругу. Звезда обвинила Давида Манукяна в изменах и рукоприкладстве. Сейчас уже оба страдают в разлуке и презентуют треки, посвященные своему разрыву.