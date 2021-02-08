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«От меня выбросить цветы легко смогла ты»: Дава посвятил новую песню расставанию с Ольгой Бузовой

Музыкант объявил о выходе очередного слезливого трека под названием «Обнулила нас».

«От меня выбросить цветы легко смогла ты»: Дава посвятил новую песню расставанию с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян выплескивает свои страдания по поводу расставания с поющей телеведущей в творчество.

Накануне поздно вечером музыкант презентовал новый трек под названием «Обнулила нас». Отрывок с его записью появился в Instagram Давы.

«От меня выбросить цветы легко смогла ты

Зачем? Они перед тобой не виноваты.

Сегодня провожает дождь тебя до дома,

В груди болит сильней любого перелома», — гласят первые строки песни.

Давид Манукян призвал поклонников не только самим наслаждаться треком «Обнулила нас», но и заняться пропагандой его творчества.

«Роднульки, слушайте трек на всех площадках, кто репостнет, того обнимаю», — обратился Дава к подписчикам.

Напомним, о расставании с бойфрендом Ольга Бузова объявила в конце января, сразу после празднования своего 35-летия в узком кругу. Звезда обвинила Давида Манукяна в изменах и рукоприкладстве. Сейчас уже оба страдают в разлуке и презентуют треки, посвященные своему разрыву.

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