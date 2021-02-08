«Все было очень круто»: Алена Рапунцель устроила праздник в честь дня рождения сына

Экс-участница «Дома-2» невероятно гордится тем, как она организовала вечеринку для Богдана.

Накануне, 7 февраля, маленькому сыну экс-участников проекта «Дом-2» Алены Рапунцель и Ильи Яббарова Богдану исполнилось два года. В честь дня рождения наследника Алена и Илья зарыли топор войны. Яббаров вместе с женой Настей Голд был в числе почетных гостей торжества, которое оплатила Алена Рапунцель. Кроме них, поздравить мальчика пришла его родная тетя Оля Рапунцель с мужем Димой Дмитренко и дочками Василисой и Софией, а также бабушка Татьяна Владимировна. Алена Рапунцель сделала акцент на том, что на дне рождения Богдана были только самые близкие люди.

Празднование началось дома. А затем гости Богдана переместились в детский развлекательный центр, где веселье было продолжено.

Виновника торжества и его гостей ждали вкусные угощения и шоу роботов-трансформеров. В этот день малыш получил огромное количество подарков. Мама преподнесла Богдану робота-трансформера, а папа – настольную игру в хоккей.

«День рождения закончился, а эмоции остались, Богдан пришел домой и просто вырубился, — поделилась в сториз Instagram Алена Рапунцель. — У него столько было эмоций, подарков, разных шоу-программ. Все было очень круто. Я очень перенервничала, переживала, чтобы все было на том уровне, на котором я задумала».

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