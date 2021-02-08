«У него рождались только внучки»: муж Аниты Цой рассказал о корейском внуке Иосифа Кобзона

Как отметил Сергей Цой, они с артистом придумали тогда невероятную историю.

Муж певицы Аниты Цой Сергей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о корейском внуке своего давнего друга ныне покойного музыканта Иосифа Кобзона. О нем вообще мало кто знает.

«У Кобзона рождались только внучки. И не было мальчика. И получилось так, что его сын влюбился в девочку-кореянку. И как ни странно ее звали Анастасия Сергеевна Цой. И мы с Кобзоном придумали мульку, что это моя внебрачная дочь. Как ни странно, многие тогда нам поверили. Потом она родила внука Кобзону. Я сказал, что только корейская женщина может продлить фамилию Кобзон».

Сергей Цой

Также Сергей вспомнил, как нелегко уживались друг с другом его жена и мать. ««Для меня было очень важно, чтобы нашли общий язык два моих самых любимых человека. Моя мама и жена. Анита и мама сильные люди. Когда они понимают друг друга — большего счастья для мужчины быть не может. В жизни всякие ситуации случается. Кто-то резко сказал, недопонял. Величие души должно быть, понятие друг друга», — заметил Сергей Цой.

Напомним, что Сергей Цой впервые дал интервью журналистам за последние 30 лет. На протяжении почти тридцати лет он возглавлял всю пресс-службу мэра Москвы Юрия Лужкова и правительства столицы.

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