В аллюре шика: Лопырева прогулялась по вечернему Дубаю в мерцающем жакете небесного цвета

Виктория Лопырева поддержала тренд на мерцающие ткани в повседневных образах.

Модель вышла на променад по вечерним улицам Дубая в переливающемся в свете фонарей жакете небесного оттенка. Она примерила его поверх белого комплекта, состоящего из мини-юбки и водолазки по фигуре. На ногах у длинноногой блондинки оказались черно-белые ботильоны на шнуровке.

О том, что блеск перешел из празднично-торжественных гардеробов в обычную жизнь ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Блеск дает нарядность и аллюр», — говорила стилист.

А это в современных (не самых веселых) реалиях женщинам просто необходимо. Поэтому в новом сезоне модницы могут смело облачаться на работу или прогулку в шелка и парчу, не боясь выглядеть вычурно.

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