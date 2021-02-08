«Мы ездили с ним вдвоем в отпуск. Анита обижалась»: муж Цой рассказал о воспитании сына

Муж певицы Аниты Цой Сергей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как у него от исполнительницы родился наследник и как он воспитывал ребенка.

«Я был в элитной бане с друзьями, когда Анита рожала. И я часто звонил в роддом. Спрашивал родила ли Анита. А вы знаете, у нас персонал очень вежливый в больнице. Мне кричали в трубку: «Нет!» Потом она наконец-то родила. Я помчался в роддом. Где-то взял охапку ромашек. Бросил ромашки под окном. Она видела эти рассыпанные ромашки. Это было красиво». Сергей Цой

Как отметил Сергей, когда наследнику исполнилось десять лет, то он взялся за его воспитание. «Я его брал с собой на работу, на переговоры. Мы ездили вдвоем в отпуск. Анита, конечно, обижалась. Мальчику было нужно мужское воспитание. По-дружески, по-товарищески. Это не меняло наши с Анитой отношения. Сейчас нашему сыну уже 28 лет. Он учится в Лондоне. Его любимым предметом в школе была математика. Я этому сильно удивлялся. Он сказал, что будет сам собой. В нашей семье каждый представляет личность», — заметил Сергей Цой.

Напомним, что Сергей Цой старше жены на 14 лет. Он почти тридцать лет возглавлял всю пресс-службу правительства Москвы и мэра Юрия Лужкова.

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