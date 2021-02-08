«Она понимающий человек»: Кончаловский заявил, что откажет Высоцкой в некоторых ролях из-за возраста

Сейчас его жена играет практически во всех фильмах режиссера.

Ксения Собчак в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поговорила с Андреем Кончаловским о его отношениях с Юлией Высоцкой, которая является для режиссера не только женой, но и музой, а также постоянной исполнительницей главных ролей в его фильмах.

Например, в последней работе кинодеятеля «Дорогие товарищи» она мастерски перевоплотилась в партийного босса, который не смог уберечь от политических игр родную дочь.

Журналистка заметила, что никто не властен над временем. И, рано или поздно, 47-летняя актриса перестанет вписываться в формат главных героинь кинокартин Кончаловского. Андрей Сергеевич достаточно хладнокровно на это ответил, что просто тогда не возьмет свою благоверную в фильмы.

«Она умный, рациональный, понимающий человек. Кроме того, есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте», — заметил 83-летний собеседник Собчак.

По его словам, не стоит смешивать личную жизнь с работой. Режиссер должен трезво оценивать возможности артистов, даже если в их числе любимая женщина.

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