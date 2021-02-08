«Горжусь этим парнем»: Шепелев показал сына Фриске, несущегося с крутой горки на сноуборде

Семилетний Платон очень технично двигается на доске для скоростного спуска.

Дмитрий Шепелев совсем скоро станет дважды папой. Как стало известно на днях, избранница телеведущего Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Ну а пока малыш не появился на свет, Дмитрий Шепелев уделяет максимум своего внимания семилетнему Платону, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Накануне шоумен вместе с мальчиком отправился на горнолыжный курорт. Дмитрий Шепелев некоторое время назад поставил Платона на сноуборд, и теперь его семилетний наследник довольно лихо катается с горок на доске.

Телеведущий запечатлел на видео, как Платон несется по заснеженной трассе вниз. Мальчик отлично держится на сноуборде, демонстрируя прекрасную координацию и явно получая удовольствие от скоростного катания. Дмитрий Шепелев назвал Платона крутым парнем.

«Очень горжусь этим крутым парнем», — подписал видео в сторис с участием сына Платона звездный отец.

Шепелев, конечно же, заботится о безопасности наследника. Платон экипирован по всем правилам, он в шлеме и наколенниках. Ну и папа всегда рядом, готов подстраховать сына, в случае чего.

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