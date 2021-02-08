«Горжусь этим парнем»: Шепелев показал сына Фриске, несущегося с крутой горки на сноуборде

Дмитрий Шепелев совсем скоро станет дважды папой. Как стало известно на днях, избранница телеведущего Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Ну а пока малыш не появился на свет, Дмитрий Шепелев уделяет максимум своего внимания семилетнему Платону, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске.
Накануне шоумен вместе с мальчиком отправился на горнолыжный курорт. Дмитрий Шепелев некоторое время назад поставил Платона на сноуборд, и теперь его семилетний наследник довольно лихо катается с горок на доске.
Телеведущий запечатлел на видео, как Платон несется по заснеженной трассе вниз. Мальчик отлично держится на сноуборде, демонстрируя прекрасную координацию и явно получая удовольствие от скоростного катания. Дмитрий Шепелев назвал Платона крутым парнем.
«Очень горжусь этим крутым парнем», — подписал видео в сторис с участием сына Платона звездный отец.
Шепелев, конечно же, заботится о безопасности наследника. Платон экипирован по всем правилам, он в шлеме и наколенниках. Ну и папа всегда рядом, готов подстраховать сына, в случае чего.