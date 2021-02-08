Антитренды весны 2021 года: видеообзор
Видео
Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Горжусь этим парнем»: Шепелев показал сына Фриске, несущегося с крутой горки на сноуборде

Семилетний Платон очень технично двигается на доске для скоростного спуска.

«Горжусь этим парнем»: Шепелев показал сына Фриске, несущегося с крутой горки на сноуборде
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев совсем скоро станет дважды папой. Как стало известно на днях, избранница телеведущего Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Ну а пока малыш не появился на свет, Дмитрий Шепелев уделяет максимум своего внимания семилетнему Платону, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Накануне шоумен вместе с мальчиком отправился на горнолыжный курорт. Дмитрий Шепелев некоторое время назад поставил Платона на сноуборд, и теперь его семилетний наследник довольно лихо катается с горок на доске.

Телеведущий запечатлел на видео, как Платон несется по заснеженной трассе вниз. Мальчик отлично держится на сноуборде, демонстрируя прекрасную координацию и явно получая удовольствие от скоростного катания. Дмитрий Шепелев назвал Платона крутым парнем.

«Очень горжусь этим крутым парнем», — подписал видео в сторис с участием сына Платона звездный отец.

Шепелев, конечно же, заботится о безопасности наследника. Платон экипирован по всем правилам, он в шлеме и наколенниках. Ну и папа всегда рядом, готов подстраховать сына, в случае чего.

Смотрите также

Тэги

google новостиДмитрий ШепелевПлатон Шепелев