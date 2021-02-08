В компании красавиц-подруг: Федорова в винном жакете с епископскими рукавами предстала на телешоу

Оксана Федорова — девушка заметной внешности, тем не менее ведущая нередко выбирает и яркие наряды. На телешоу «Сто к одному» телеканала «Россия 1» она появилась в жакете сочного винного оттенка с трендовыми епископскими рукавами. Компанию ей составили другие королевы красоты.

«Отличный повод встретиться победительницам конкурсов красоты разных лет. Получили невероятное удовольствие», — написала Оксана в личном блоге.

Стоит отметить, что члены команды Федоровой постарались одеться в одном стиле, через одну девушки встали в ряд на шоу в нарядах красных оттенков, отдав предпочтение женственным моделям.

Напомним, звезда завоевала титул «Мисс Вселенная» в 2002 году. Однако Дональд Трамп, который организовывал конкурс, лишил ее звания через четыре месяца. Девушка отказалась участвовать в рекламных компаниях, которые проходили за рубежом в пользу продолжения учебы в университете. Для россиян статная брюнетка так и осталась самой красивой девушкой планеты.

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