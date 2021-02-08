«Крепкий орешек»: Пынзарь в коротких шортах блеснула соблазнительными бедрами

В январе экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь с мужем и детьми побывала в США. Поездку за океан они запланировали давно, но лишь в новом году смогли претворить ее в жизнь. Семья побывала в Нью-Йорке, а затем погрелась в Майами. Именно там блондинка отметила свое 35-летие. После этого Даша вернулась в Москву, где успел погулять на дне рождения своей подруги Ольги Бузовой. А теперь снова улетела в теплые края. На этот раз в Турцию. В Алании девушка отдыхает в компании своих сыновей.

В Instagram Пынзарь опубликовала видеоролик, на кадрах которого прошлась по песчаному пляжу. Она нарядилась в ультракороткие шортики из денима и розовый топ-бандо. Фанаты оценили соблазнительные формы Даши.

«Ух, какая, огонь! Красавица! Какой крепкий орешек! О, как круто!» — писали пользователи Сети.

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