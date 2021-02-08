«Никто ее замуж насильно не выдавал»: муж Аниты Цой впервые рассказал о начале их романа

Муж певицы Аниты Цой Сергей впервые дал интервью журналистам за последние 30 лет. Это случилось в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Когда об этом узнала исполнительница, то сначала не поверила. Ее муж никогда ранее не общался с журналистами.

«Мы познакомились с Анитой на курсах корейского языка. Я приехал туда и увидел интересную девушку, которая была в фиолетовом свитере. Как потом выяснилось, она его себе сама связала. Она на меня посмотрела, и я понял, что уже больше глаз не могу отвести. Она опускала, потом поднимала глаза. Я не знаю, может это такой женский прием. Собственно говоря, я больше голову вперед не поворачивал. Все время был в той стороне, где она». Сергей Цой

Сергей Цой опроверг версию, что якобы Аниту за него выдали замуж насильно. Сама певица ранее говорила, как раз об этом. Замуж она не собиралась. «Хочу сказать, что никто ее замуж насильно не выдавал. У нас были взаимные чувства и взаимные симпатии. Родители поддерживали нас. Моей маме Анита сильно понравилась. Моя мама очень правильная. Мы собрали несколько чемоданов. Там был драгоценный товар. И с этим богатством мы заявились в дом к Аните. Вот так предложение руки и сердца и состоялось», — заявил Сергей Цой.

Сергей Цой – известный российский политик и журналист. С 1991 по 2010 год он возглавлял всю пресс-службу мэра и правительства Москвы. С Анитой Цой у них общий сын Сергей.

Смотрите также: