«Мир довел ее до предела»: пользователи Twitter извинились перед Бритни Спирс после фильма о ней

На днях издание New York Times выпустила документальный фильм Framing Britney Spears «Обрамление Бритни Спирс», посвященный тому, как СМИ и общественность жестоко обращались и эксплуатировали поп-звезду на протяжении всей ее карьеры. После выхода этой картины, 7 февраля в Twitter появился новый тренд We are sorry Britney («Мы извиняемся перед Бритни»). В его рамках поклонники певицы вспоминают, как упорно папарацци преследовали девушку, какие жуткие снимки и заголовки о ней публиковались в прессе.

Похоже, западное общество осознало, что во многочисленных трагедиях своей жизни виновата не только артистка, но вся публика, которая сделала ее своим кумиром.

«Представьте, что более 70 папарацци следят за вами каждый божий день только для того, чтобы делать такие заголовки… В аду для них есть особое место», — написал один пользователь Twitter. «Мир довел ее до предела, а затем посмеялся над ее страданиями. Извини нас, Бритни», — добавил другой. «Я всегда говорил, что она икона, погубленная славой, но не слава погубила ее — общество просто выбрало для пыток самого чистого человека, и это усугубляет то, что большинство членов ее семьи тоже гнобит ее», — рассудил третий.

И подобных высказываний в социальной сети масса.

Напомним, карьера поп-звезды взлетела в высь в конце девяностых. Но уже через несколько лет у нее начались регулярные проблемы с алкоголем, наркотиками и неконтролируемым поведением. В итоге отец ее детей забрал себе двух наследников, а сама Бритни оказалась под опекой собственного отца и не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. С 2019 года певица прекратила выступать, многие поклонники отмечают, что она стала ужасно выглядеть и странно себя вести. Тем не менее, многие фанаты считают, что родственники артистки просто мешают ей нормально жить и творить музыку.

