«Пашка выпал в осадок»: Муцениеце в мокрой майке и трусиках поплескалась в океане

Агата Муцениеце в очередной раз привлекла внимание поклонников, поделившись в Instagram пикантными снимками. Актриса из фильма «Тобол» в одной майке и трусиках поплескалась в океане. Эти соблазнительные кадры были сделаны во время путешествия Агаты. Примечательно, что лиф от бикини экс-возлюбленная «мажора» надевать на стала.

Сама Муцениеце уточнила, что морально была готова к «гневу» всех дамочек из-за секси фото. Актриса считала, что многие поспешат напомнить ей о том, что она мама и у нее двое детей. И стало быть в таком виде на пляже появляться просто «стыд и срам». Но ожидания Агаты не оправдались: фанаты просто искупали ее в комплиментах.

«Красотка, еще один пример для меня, как после развода женщина только становится лучше», «Ты очень красивая, мать», «Фантастические фото, красавица, фигура обалденная, все мужчины ваши!!», «Ну мать еще и женщина в первую очередь!! Красивая женщина, с хорошей фигурой», «И Павел кусает локти», «Вы тут такая прекрасная и свободная! Здоровья, счастья, удачи и любви вам и деткам», «Наконец-то супер сексуальные фото», «Пашка выпал в осадок», «Наша секси-латышка», «Вся мокрая! И ткань прилипла», «Эротично», — пишут фолловеры.

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