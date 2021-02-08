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«Их было человек пятьдесят»: Анита Цой вспомнила, как ее хотели побить фанаты Виктора Цоя

По словам певицы, от расправы ее спасло только чудо.

«Их было человек пятьдесят»: Анита Цой вспомнила, как ее хотели побить фанаты Виктора Цоя
Анита Цой. Фото: Globallookpress.com

Певица Анита Цой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее на заре карьеры хотели побить фанаты лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Виктор Цой
Виктор Цой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я всегда была фанатом песен Виктора Цоя. Даже свой клип «Полет», который вышел в 1997 году, посвятила ему. Ко мне однажды пришли фанаты Виктора Цоя. Их было человек пятьдесят. Они осадили мой подъезд. Фанаты неплохо знали жену Виктора Цоя. Поклонники прекрасно понимали, что я не являюсь женой и даже родственницей музыканта. Они приехали, скажем откровенно, меня бить».

Анита Цой

Как отметила Анита Цой, ее от расправы спасло чудо. «Я была молодой исполнительницей в те годы. Собирала все газетные вырезки о себе. Они начитались статей про меня и успокоились. Это меня спасло. И один, когда уже уходили говорит: «Ну скажите честно. Вы сестра Виктора Цоя?» Я все отрицала. А он говорит: «Мы все равно знаем всю правду», — заметила она.

Напомним, что Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Икарусом». Музыкант уснул за рулем.

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Анита ЦойАнита Цой последние новостиВиктор ЦойГруппа "Кино"Программа "Судьба человека"