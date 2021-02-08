Крест, облупившаяся краска на ограде и фото, приклеенное на скотч: ужасное состояние могилы Осина

Как отметила его последняя возлюбленная Елена Скорнякова, родственники певца ничего не делают на погосте.

Могила музыканта Евгения Осина на кладбище находится в ужасном состоянии. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сообщила его последняя возлюбленная Елена Скорнякова.

Сегодня на могиле звезды можно увидеть деревянный крест. На ограде облупившаяся краска и фотография, наспех приклеенная скотчем.

«Родственники не могли поставить памятник. Даже его фотография стояла просто на земле целый год. У них дома, коттеджи, авторские права. Даже рамку не могли прикрутить. Меня относят к любовницам, а я не любовница. Это его жена Наталья ему изменяла. Я не могу с его родственниками нормально общаться. Им он при жизни был не нужен. После его смерти они вдруг начали говорить, кто я такая». Елена Скорнякова

Между тем бывшая жена Осина Наталья Черемисина заявила, что памятник обязательно появится на могиле. «Мы сами все сделаем. Что вам этот памятник не дает покоя? Все сделаем все в лучшем виде. И никакой помощи нам не надо. Мы во всем разберемся сами», — сказала она.

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Напомним, что Евгений Осин ушел из жизни в 2018 году. Позже его могилу подожгли неизвестные.

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